Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı - ANTALYA

AA

Antalya'da, salgınla mücadele normalleşme sürecinde camiler yeniden ibadete açıldı. Kepez ilçesindeki Ali Uyaroğlu Camisi'nde namaz öncesi Antalya Müftülüğü tarafından kurban kesildi, dua edildi. Cuma namazı öncesinde dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Abdestlerini evlerinde alarak cami ve kapalı pazar yerlerine gelenlerin girişte ellerine dezenfektan sıkıldı, isteyenlere seccade ve maske dağıtıldı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre seren vatandaşlar, uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.Alanya ilçesinde aralarında cami avluları, stat, okul ve meydanların da bulunduğu 85 noktada cuma namazı kılındı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu da cuma namazını, Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kıldı.