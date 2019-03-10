Alınan bilgiye göre, Mudurnu Taşkesti Kara Yolunun Kavakaltı mevkinde araçlarıyla seyir halinde olan Hakkı Yiğit ve arkadaşları yolun ortasında duran birşey olduğunu fark etti. AA'nın haberine göre, ilk etapta eşek sanan Yiğit ve arkadaşları yolun ortasında duranın yaralı bir geyik olduğunu gördü.

Yaralı ve üşümüş halde bulunan geyiğin üzerine ısınması için battaniye örten Yiğit ve arkadaşları daha sonra geyiği minibüse kadar taşıdı. Doğa Koruma ve Milli arklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yiğit, minibüse taşıdıkları geyiği yol güzergahında bulunan petrol istasyonuna getirerek, yetkililere teslim etti.

Ayaklarından yaralanan ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında 5 yaşındaki dişi geyik tedavi edilmek üzere Bolu'ya getirildi.Otomobil ile Taşkesti'ye gittiklerini ifade eden Hakkı Yiğit, yaptığı açıklamada, "Seyir halindeyken yolu ortasında yan ve oturur halde karartı gördük. İlk etapta eşek olduğunu düşündük. Otomobilden inerek yakınına gelip baktığımızda geyik olduğunu gördük. Jandarma ekiplerine haber verdik. Yaralı olduğu için hayvan kımıldamıyordu. Hemen battaniye ile üzerini örttük üşümesin diye." şeklinde konuştu.

Yiğit, ayaklarından yaralı olan geyiği arkadaşlarının ve jandarma ekiplerinin yardımı ile minibüse taşıdıklarını, daha sonra da milli park ekiplerine bilgi verdiklerini, yaralı geyiği milli park yetkililerine teslim ettiklerini söyledi.