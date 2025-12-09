Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlıyor, kimler alabilecek?
Bir süredir kamuoyunda gündeme gelen vatandaşlık maaşı hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, söz konusu maaşın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak hayata geçirileceğini ve sosyal yardım alanında yapısal bir reform yapacaklarını açıkladı. Peki, vatandaşlık maaşını kimler alabilecek, uygulama ne zaman başlayacak? İşte bilinen tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'vatandaşlık maaşı' olarak da bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' hakkında bilgi verdi. Yılmaz, uygulamanın önce pilot bölgede başlayacağını ardından tüm ülkeye yayılacağını açıkladı ve 'yapısal bir reform' vurgusu yaptı. Peki, vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? İşte Yılmaz'ın açıklamaları
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Vatandaşlık maaşı hakkında diğer detaylar henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın açıklamalarına göre; vatandaşlık maaşı önce pilot bölgelerde ardından tüm Türkiye'de uygulanacak ve belirlenen gelirin altında kalan vatandaşlara verilecek.