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Ve başladı! Pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK tarafından çevre kirliliğini engellemek amacıyla üretilen "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" hizmet vermeye başladı.

17.10.2018 - 17:58 | Güncelleme: İHA

İlki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Metro İstasyonu'na konulan geri dönüşüm cihazı ile çöplerini atan vatandaşların İstanbulkart'ına kontür yüklendi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, "Pet şişeni at, İstanbulkart'ını doldur" sloganıyla hizmet vermeye başlayan cihazlar, yakında kentin birçok noktasına yerleştirilecek.

Geri dönüşüm cihazları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği neticesinde öncelikle toplu ulaşım araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı merkezi istasyonlara konulacak.

Ayazağa Metro İstasyonu'na konulan cihaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ellerindeki pet şişeyi cihaza atarken, İstanbulkartlarına kontur yüklenmesini sevindirici buldu.

Çöplerini çevreyi kirletmemek için cihaza atıp karşılığında da küçük de olsa bir maddi kazanç sağlamalarını olumlu bulan bazı yolcular, aynı uygulamanın; Taksim, Yenikapı, Eminönü ve Mecidiyeköy gibi kalabalık istasyonlarda da başlatılmasını talep etti.

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, çöpleri pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grupta topluyor. Konteynerlere 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişeler ile 0,33 ile 0,5 litrelik metal içecek kutuları atılabiliyor.

Çöplerini konteynerlere atan vatandaşlara doğrudan para verilmiyor. Onun yerine kişinin İstanbulkart'ına 2 ile 9 kuruş arasında para yükleniyor.



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YORUMLAR 6
  • Misafir 49 dakika önce
    Cok zekice, hayirli olsun.
  • Misafir 49 dakika önce
    para yetersi en kötü 20 kuruş olması lazım
  • Misafir 54 dakika önce
    2 kuruş için bununla mi uğraşır insan.çöp toplayıcıları toptan getirir doldurur akbili sonra da satar o akbili
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