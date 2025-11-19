Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayları kimler?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi için geri sayım sona erdi. Yarışmacı sayısının azalmasıyla haftada eleme sayısı ikiye çıktı. Eleme gecesinin ilk etabında şefler yarışmacılardan, mandalinadan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Riso Al Salto' oldu. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan yarışmacı elenerek MasterChef'e veda etti. Peki, "MasterChef'te kim elendi? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 19 Kasım Çarşamba MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun her geçen gün arttığı MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, bu akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçti. Günün sonunda bir yarışmacı, MasterChef'te son yemeğini yaptı. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümün yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Murat

        Özkan

        4

        Eylül

        Hakan

        5

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ikinci takım oyununu kırmızı takım aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"