Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te, eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, dün akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. MasterChef'in yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...