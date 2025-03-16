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        Haberler Magazin Veda Yurtsever: Seni kalbimde taşıyacağım - Magazin haberleri

        Veda Yurtsever: Seni kalbimde taşıyacağım

        Veda Yurtsever, meslektaşı ve kuzeni Şinasi Yurtsever'in vefatıyla üzüntüsünü dile getirdi; "Dünya da çok yetenekli bir oyuncuyu kaybetti, çok erkendi çooookkk… Huzur içinde uyu Şino"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:33
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        "Seni kalbimde taşıyacağım"
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        Mide kanseri nedeniyle perşembe günü 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

        Şinasi Yurtsever

        Şinasi Yurtsever'in hem meslektaşı hem de kuzeni olan Veda Yurtsever, bulunduğu paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi; "Çıkarttığın her yeni tipe hayranlık duyar, seninle aynı projede olmanın hayalini kurardım. Son görüşmemizde beni havalara savurup söylediğin o cümlelerini ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım. Ben hem bir kuzen hem de bir meslektaşımı, dünya da çok yetenekli bir oyuncuyu kaybetti, çok erkendi çooookkk… Huzur içinde uyu Şino."

        Veda Yurtsever

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        #Şinasi Yurtsever
        #Veda Yurtsever
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