Kosova, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 16. dakikada Patrik Schick açtı.
Fenerbahçe formasını terleten Vedat Muric, 20. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve takımlar devre arasında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde Kosova 2-1 öne geçti! Valon Berisha'nın asistini gole çeviren Mergim Vojvoda, skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Kosova sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti. Çekya ise 4 maçta 6 puanda kaldı.
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