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Bulut Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümleri sunan Veeam Software, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık sürekli gelirinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla, 14 yıllık şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Veeam Backup for Microsoft Office 365'in abonelik gelirlerinde ise şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek başarı oranı yakalandı. Ürünün abonelik gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 89 artış yaşanırken, tüm abonelik gelirlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artış kaydedildi.

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Veeam CEO’su Bill Largent, “Evden çalışma modeline hızla geçildiği bu dönemde, veri koruması ve verilerin kesintisiz çalışırlığı artık her zamankinden daha önemli hale geldi. İşverenler bir yandan çalışanlarının sağlığını, refahını ve güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan en önemli varlıkları olan verilerini korumak için de sağlam bir iş sürekliliği planı yapmak durumunda kaldılar. İkinci çeyrek boyunca Veeam olarak geniş ekosistemimizle ve müşteri odaklı yaklaşımımızla büyümemize hızla devam ediyoruz.” dedi.

EMEA ve Dünya Kanallarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Daniel Fried ise ikinci çeyrek sonuçları ile ilgili “Veri yönetimi artık şirketlerin ilk gündem maddelerinden biri oldu. Böyle bir dönemde iş ortaklarımız bizim için kritik bir öneme sahip. Ayrıca Veeam olarak, kanal ekosistemiyle çalışmak da başarımızın anahtarı olacak.” dedi.

Öte yandnan, her yıl Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın önde gelen Veri Yönetimi etkinliği VeeamON bu yıl salgın önlemleri kapsamında dijital platformda gerçekleştirildi. 148 ülkeden 30 bine yakın katılımcı ile gerçekleştirilen VeeamON’da 40’tan fazla oturum düzenlendi. Oturumlarda IBM, Microsoft, NetApp, VMware, Pure Storage ve IDC'den üst düzey yöneticiler ve Veeam yönetim kadrosu, iş ortakları ve müşterilerle interaktif bir şekilde sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3'ü tanıtıldığı VeeamOn’da Veeam Availability Suite v11' ve Backup for Microsoft Office 365 v5 için de bir önizleme gerçekleştirildi.

Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisi’nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan konuyla ilgili olarak, “2020 yılının başında Insight Partners’ın, 5 Milyar dolarlık işlemle, Bulut Veri Yönetimi Lideri Veeam’i bünyesine katmasının ardından en büyük ürün lansmanını gerçekleştirdik. Veeam Availability Suite (VAS) v10’u piyasaya sunduk. Piyasaya sunduğumuz ve yakında sunacağımız ürünlerimizle rekabette öne geçecek ve büyümemizi de hızla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.