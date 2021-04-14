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Vefa Küçük, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların yok sayılamayacağını dile getirdi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1959 yılı öncesindeki şampiyonların yok sayılamayacağını söyledi.

Vefa Küçük, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların yok sayılamayacağını bildirdi

Vefa Küçük Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili konusundaki başvuruyu değerlendirdi.

Gençlik zamanlarında Türkiye şampiyonluklarını konuştuklarını vurgulayan 1943 doğumlu Vefa Küçük, "1950'li yıllarda bizim gençliğimizde, takımlarımızın Türkiye şampiyonlukları konuşulurken ve sayılırken, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonlukları sayılırdı. Zaten Fenerbahçe'nin en önemli rakibi olan, o tarihleri beraber yaşadığı Galatasaray Kulübünün kurucusu Sayın Ali Sami Yen Bey de 1941 yılında yaptığı bir konuşmada, o ana kadarki Türkiye şampiyonluklarını sayarken aynen bu sayılardan bahsetmiş. Sayın Ali Sami Yen Bey'in bu konuşması belgeli, kayıtlı bir içeriktir." ifadelerini kullandı.

1959 yılı öncesi şampiyonlukların yok sayılarak unutulduğunu savunan Küçük, şöyle devam etti:

"Federasyonumuzun tüm kaynaklarında da bu şampiyonaları kazanan takımlardan Türkiye şampiyonları diye bahsediliyor. Bu sürecin devamında 1959'da yeni bir format başlayınca sonrasında da üzerinden uzun yıllar geçince 1959 öncesi döneme ait tüm bu Türkiye şampiyonlukları maalesef ve ne yazık ki anlam verilemeyecek şekilde yok sayıldı, unutuldu. Oysa dediğim gibi 1950'li yıllara dönerseniz Türkiye şampiyonlukları denilince bu şampiyonluklar sayılıyordu her takım için."

"BURADA KONU TÜRK FUTBOLUNUN TARİHİDİR"

Vefa Küçük, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların kulüplerin yarışından bağımsız olduğunu belirtti.

Futbol Federasyonunun, kendi düzenlediği ulusal şampiyonaları "yok saymaktan" vazgeçmesi gerektiğini aktaran Küçük, "Bugün Fenerbahçe Kulübü olarak istediğimiz, bu Türkiye şampiyonluklarının da hakkının verilmesi, bugün lige isimi verilen efsane isimlerin federasyon nezdinde kazandıkları Türkiye şampiyonluklarının tescil ve tasdik edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke futbol tarihinin değiştirilmemesi gerektiğine değinen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bölgesel ve şehir lig şampiyonluklarını istemiyoruz. Yoksa İstanbul Ligi'nde de en fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe'dir ama bu bir şehir ligidir, ulusal şampiyona değildir. Bizim kulübümüzün talebi dünyanın her tarafında olduğu gibi bizzat federasyonumuz kurulduktan sonra federasyon nezdinde oynatılan Türkiye şampiyonluklarının sayılmasıdır. Umuyoruz federasyonumuz kendi düzenlediği bu ulusal şampiyonaları artık yok saymaktan vazgeçecek, ülke futbol tarihimize hak ettiği değer verilecektir. Burada konu camialardan, kulüp yarışlarından tamamen bağımsızdır. Türkiye futbolunun tarihidir. Bugünlerin geçmişidir. Gururla çocuklarımıza anlattığımız dönemlerdir. Düşünebiliyor musunuz ülkemizin tarihinden bir bölümünü sildiğimizi, kabul etmediğimizi... Böyle bir şeyi kimse yapamaz. Aynı futbol tarihimiz için olduğu gibi."

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