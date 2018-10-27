Velez Sarsfield - Belgrano maç önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Velez Sarsfield, 28 Ekim 2018 Pazar günü Belgrano takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 14 puanlı Velez Sarsfield 8. sırada bulunuyor, Belgrano 8 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Velez Sarsfield, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Belgrano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; Velez Sarsfield galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Belgrano galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Velez Sarsfield son hafta oynanan Atletico Temperley maçında 0-0 berabere kaldı.

Belgrano ise Huracan maçında 0-0 berabere kaldı.

Velez Sarsfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Velez Sarsfield, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Belgrano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Belgrano, 1 gol atarken 6 gol yedi.

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