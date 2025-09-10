Habertürk
        'Veliaht' ekrana geliyor

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Veliaht', sonunda izleyicilerle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Giriş: 10.09.2025 - 14:39 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:41
        'Veliaht' ekrana geliyor
        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Veliaht', sonunda izleyicilerle buluşuyor. FARO Film ve Gold Yapım imzalı bu güçlü yapımın ilk bölümü, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

        'Show Kuşu'nda 'Veliaht' ile ilgili bir yayın hazırlandı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi ‘Veliaht’, 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor...

