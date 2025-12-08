Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın yeni bölümünden gerilim dolu bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 08.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:11
        "Ben senin babanım"
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde aşkı doruklarda hissedecek; gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

        Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan’ın tüm engellere rağmen bitmek bilmeyen aşkı, Reyhan’ın gitmeye karar vermesiyle duygu dolu anları ekrana getirirken; Derya, Büşra’ya Yahya ile olan ilişkisinde engel olmadığını söyleyerek gözdağı veriyor. Tanıtıma damga vuran an ise Arnavut Saim’in, oğlu Zafer’i almak için Karslı Konağı’na gitmesi oluyor. Zafer’in silah doğrulttuğu bu yüzleşme, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı giderek artırıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

