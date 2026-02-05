Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht izle: Veliaht son bölüm tamamı Show TV’de izle ekranı

        Veliaht izle: Veliaht son bölüm tamamı Show TV'de izle ekranı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 20.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde Karslı ailesi, Kars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide'nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. İnternet ortamı üzerinden diziyi takip etmek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht 20.bölüm izle seçeneği ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV'nin dizisi Veliaht, bu akşam yayınlanacak 20. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Dizinin 20. bölümü, Show TV'nin canlı yayın platformu üzerinden de eş zamanlı ve kesintisiz olarak takip edilebilecek. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Show TV Veliaht 20. bölümü canlı izleme ekranı ve bölüm özeti

        2

        VELİAHT 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Karslı ailesi, Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. Reyhan, Karslı Ailesi’nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.

        3

        VELAİHT 20. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

        Veliaht 20. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık olarak Show TV canlı yayın izleme ekranında yayınlanacak.

        SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek