Veliaht izle: Veliaht son bölüm tamamı Show TV'de izle ekranı

VELİAHT 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Karslı ailesi, Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. Reyhan, Karslı Ailesi’nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.