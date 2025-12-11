Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak. Timur'un önünde artık iki seçenek vardır; Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı'nda iktidar savaşına devam etmek

        Giriş: 11.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:07
        Timur ailesini mi seçecek yoksa otogarı mı?
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı dizisi 'Veliaht', bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri yeni heyecanlara sürükleyecek.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in yazdığı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 13'üncü bölümünde; seçimi Yahya’nın kazanmasıyla Esenler’de yeni bir dönem başlar. Timur’un ustaca kurduğu plan Zülfikar’a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı’nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır. Zülfikar’ın iktidarı devretmesiyle Timur’un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı’nda iktidar savaşına devam etmek…

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

