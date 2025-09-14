SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin yayınlanan ön izlemesinde, yeni bölümde olacaklara dair ilk ipuçları verilirken Timur’un nasıl veliaht olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

İşte 'Veliaht’ın 2'nci bölüm ön izleme;

Yayınlanan ön izlemede Timur, Karslı ailesinin veliahtı olmanın getirdiği ağır sorumluluk ve duygusal yükle birlikte hem Zülfikar’a hem de tüm aileye sert bir tepki gösteriyor. Kendisinin büyük bir tuzağın ve değişimin tam ortasında olduğunu düşünen Timur’un bu durumla nasıl baş edeceği sorusu yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.