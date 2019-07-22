İtalya'nın dünyaca ünlü Venedik kentinde, kamu düzenini sağlama çerçevesinde belli bölgelerde piknik yapılması yasağını da içeren bir dizi uygulamasından habersiz olan iki Alman turist, Rialto Köprüsü üzerinde kamp usulü kahve pişirince yoldan geçen bazı kişilerce polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 32 ve 35 yaşlarındaki Alman turistlere 950 Euro para cezası kesip, üstüne kenti terk etmelerini istedi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ziyaretçilerin kentin kurallarına saygı göstermesi gerektiğini söylerken yasaları uygulayan polise de teşekkür etti.

Her yıl yaklaşık 30 milyon turistin ziyaret ettiği Venedik'te, bölge sakinlerinin özellikle yolcu gemileri kaynaklı bu yoğunluktan şikayetçi olduklarına ilişkin haberler son dönemde artmıştı.