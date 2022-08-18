Venedik’te Büyük Kanal’da sörf yapan turistlere 1500'er euro ceza

Övgü Pınar, Roma

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İtalya’nın Venedik kentinde Büyük Kanal'da elektrikli sörfle gezen iki turist 1500'er euro para cezasına çarptırıldı. Belediye Başkanı’nın "küstah embesiller" dediği turistler kentten men cezası da alabilir.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, iki gencin Büyük Kanal’da sörf yaparken görüldüğü bir videoyu dün sosyal medyada yayımladı.

Luigi Brugnaro, "İşte kenti alaya alan iki küstah embesil… kimliklerinin belirlenmesi ve cezalandırılmaları için herkese yardım çağrısı yapıyorum" dedi.

https://twitter.com/LuigiBrugnaro/status/1559808148843765760

Brugnaro, videodaki gençlerin bulunmasına yardım edeceklere akşam yemeği ısmarlama vaadinde bulundu ve yayımladığı görüntüyü "kamu güvenliği alanında belediye başkanlarına daha fazla yetki verilmesi" çağrısı yapmak için de kullandı.

Turistlerin kente saygılı davranması çağrısı yapan Venediklilerin kurduğu "Venedik Disneyland Değil" isimli grup da, sörfçülere "emsal teşkil edecek" cezalar verilmesini talep etti.

Sörflerine el kondu

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Büyük Kanal’da sörf yapan iki kişinin bulunduğu ve kişi başı 1500 euro para cezasına çarptırıldıkları, ayrıca sörf tahtalarına el koyulduğu haberi geldi.

Adacıklardan oluşan Venedik’teki ana su yollarından olan Büyük Kanal’da araç kullanımı sıkı kurallara bağlı.

İtalya basını, turist oldukları belirlenen iki kişi hakkında su yolu güvenliğini tehlikeye atma suçlamasında bulunulduğunu ve kentten uzaklaştırılmalarının da mümkün olduğunu yazdı.

Venedik Disneyland Değil grubu, iki sörfçünün kentin imajına zarar vermekle de suçlandığını duyurdu.

Daha önce de Venedik’te yerel yönetimin belirlediği ‘görgü’ kurallarını ihlal edenler benzer cezalara çarptırılmıştı.

Kentin en turistik alanlarından Rialto Köprüsü’nün altında kahve pişiren iki Almanya vatandaşına da kentten uzaklaştırma ve 950 euro para cezası verilmişti.

Venedik Belediyesi, turistlerin Venedik’e saygı göstermesini sağlamak amacıyla bir ‘bilinçlendirme kampanyası’ başlatmıştı. ‘Edep melekleri’ olarak adlandırılan bir grup, turistik alanlarda oturmak ya da yemek yemek gibi eylemlerde bulunan turistleri uyarmakla görevlendirildi.

Geçen Haziran’da, tarihi bir kuyuyu masa olarak kullanarak yemek yiyen 4 turist toplam 4200 euro para cezası almıştı.

Geçen hafta da bir turistin köprüden Büyük Kanal’a atlayarak yüzdüğünün görüntülenmesi üzerine Belediye Başkanı Brugnaro turiste "10 gün hapis cezası" verilmesini istemişti.