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        Haberler Spor Futbol İtalya Venezia: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Venezia: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Venezia sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 21:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:32
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        Venezia'dan kritik 3 puan!
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        İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Venezia ile Fiorentina kozlarını paylaştı. 3 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Fali Cande ve 68'de Gaetano Oristanio'dan geldi. Konuk takımın tek golü ise Rolando Mandragora'dan geldi.

        Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Venezia, 29 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Üst üste 2 maçını kaybeden Fiorentina ise 59 puanda kaldı.

        Ligin 37. haftasında Venezia deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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