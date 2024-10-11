Venezuela - Arjantin: 1-1 (MAÇ SONUCU)

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi. Venezuela'nın Maturin kentindeki Maturin Anıt Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Arjantin'in golü 13. dakikada Nicolas Otamendi'den gelirken, Venezuela'nın golünü 65. dakikada Jose Salomon Rondon kaydetti. Arjantin'de Lionel Messi 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Arjantin 19 puanla liderliğini sürdürdü. Venezuela 11 puanla 7. sırada yer aldı.

Öte yandan Elemelerde oynanan diğer iki mücadelede ise Ekvador ve Paraguay 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Şili ile karşılaşan Brezilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.