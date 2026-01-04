Habertürk
Habertürk
        Venezuela'da 80 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Venezuela'da 80 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği ve artabileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:42
        Venezuela'da 80 kişi hayatını kaybetti
        The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

        Yetkili, Maduro'nun alıkonulduğu askeri müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, tam sayı vermese de ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı maddeleri, uluslararası hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini söylemişti.

        NE OLMUŞTU?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        Eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakan zanlı tutuklandı

        Samsunun Çarşamba ilçesinde eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakan şüpheli tutuklandı.

