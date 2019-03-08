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Venezuela'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.
Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle, 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.
Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.
Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.
GUAİDO'YA GÖRE ELEKTRİKLER MADURO GİTTİĞİNDE GELECEK
ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti hedef aldı.
"Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam." ifadelerini kullanan Guaido, ülke dışına çıktığında ziyaret ettiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'da "bu krize" karşı önlemleri konuştuklarını aktardı.
Guiado, şunları paylaştı:
“Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makinaya bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye güçlü ama elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi sokakta görüşürüz."
Öte yandan muhaliflere yakın El-Nacional internet haber sitesi ise başkentin bazı bölgelerinde özellikle kadınların tencere tava çalarak protesto eylemi yaptığını duyurdu.
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