        Haberler Dünya Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamadı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamadığını ifade ederken, "(Maduro) Tam olarak ne istediğimi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor." diye konuştu.

        Giriş: 19.12.2025 - 20:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:10
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu işaret eden Trump, "Tam olarak ne istediğimi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e röportaj verdi. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik artan baskısı, Venezuela'ya giriş ve çıkışta yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine verdiği "tam abluka" emri ve Venezuela yakınlarında bir petrol tankerine el koyması gibi eylemlerinin savaşa yol açma ihtimali sorulan Trump, "bunu dışlamadığını" ifade etti.

        Daha fazla petrol tankerine el koyulabileceğini söyleyen Trump, zaman çizelgesi sorulması üzerine, "Duruma bağlı. Eğer bu kadar aptalca bir şekilde yol almaya devam ederlerse limanlarımızdan birine geri dönecekler" dedi. Trump ayrıca Maduro'yu devirmenin nihai hedefi olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, "(Maduro) Tam olarak ne istediğimi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin söz konusu eylemlerinin kendisini devirmeyi ve dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela'nın petrol kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığını savunuyor.

        *Fotoğraf: EPA/YURI GRIPAS, temsilidir

