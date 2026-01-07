"Venezuela üzerinde maksimum nüfuza sahibiz"

Habertürk
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını ifade ederek, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek. Bu, Başkan ve ekibi ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında yapılan bir anlaşmadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 22:23 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:23
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunarak, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'yı biz yönetiyoruz" açıklamasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevine seçilen Delcy Rodriguez'in "yönetimin kendilerinde olduğu" yönündeki ifadesini değerlendirdi.

        ABD'li Sözcü, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek. Bu, Başkan ve ekibi ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında yapılan bir anlaşmadır ve bu anlaşma, hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Venezuela'daki Çin ve Rusya etkisinin farkında olduklarını ancak bu yarımkürede, ABD'nin perspektifinin geçerli olduğunu savunan Leavitt, Venezuela'daki askeri operasyonun bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

        ABD'li Sözcü, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den "Çin ve Rusya ile ilişkilerini koparmasını" isteyip istemedikleriyle ilgili soruya, "Bu iddialar, Bakan Rubio'nun gizli sunumuna dayandırılıyor ve bu tür sızıntılar medyaya düşüyor. Bunları reddedemem, doğrulayamam da." yanıtını verdi.

        ABD yönetimi, asker kullanma hakkını saklı tutuyor

        Beyaz Saray Sözcüsü, halihazırda Venezuela'da sahada Amerikan askeri olmadığını aktararak, "Ancak Başkan (Trump) elbette gerekirse ABD ordusunu kullanma hakkını saklı tutmaktadır." dedi.

        Trump'ın önceliğinin halen diplomasi olduğunu savunan Leavitt, "Başkan Trump, Nicolas Maduro ile bunu denedi ancak ne yazık ki Maduro, gayrimeşru bir diktatör ve ciddiyetsiz bir kişiydi. Bu nedenle Başkan Trump, bu askeri operasyona izin verdi." diye konuştu.

        Venezuela'da seçimler için henüz erken

        Leavitt, Venezuela'da halen istikrar için yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve seçimler için şu anda bir takvim öngörmelerinin zor olduğunu dile getirdi.

        Ülkedeki siyasi süreci geçici yönetim ile birlikte yakından takip edeceklerinin altını çizen Leavitt, "Venezuela'da seçimler için bir takvim belirlemek için henüz çok erken ve zamansız." dedi.

        Grönland konusundaki tutum değişmedi

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump yönetiminin, Grönland konusundaki yaklaşımının da değişmediğini belirtti.

        Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları bakımından çok önemli olduğunu yineleyen Leavitt, "Bunun amacı, Kuzey Kutbu bölgesinde daha fazla kontrol ve Çin ve Rusya'nın bu stratejik bölgede saldırganlıklarını sürdürmelerini önlemektir." değerlendirmesini yaptı.

