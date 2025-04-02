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        Vergi kaçırmakla suçlanan Ancelotti, hakim karşısına çıktı

        İspanya'da vergi kaçırmak suçundan yargılanan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:24
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        İspanya'da maliyeden vergi kaçırmakla suçlanan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, hakim karşısında verdiği ifadesinde Real Madrid ve danışmanının söylediklerini yaptığını belirtti.

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        Ancelotti, Real Madrid'deki ilk dönemiyle (2013-2015) bağlantılı İspanya Maliyesinden vergi kaçırma suçlamasıyla Madrid İl Mahkemesinde başlayan davada bugün hakim karşısına çıktı.

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        Maliyeden 1 milyon avrodan fazla para kaçırmakla bağlantılı olarak iki farklı mali suçtan yargılanan ve savcılık tarafından 4 yıl 9 ay hapsi talep edilen Ancelotti, "Real Madrid ve danışmanım ne derse onu yaptım. Ne kulüp ne de danışmanım bir sorun olduğu konusunda beni uyardı." dedi.

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        Real Madrid ile 2013 yılında sözleşme imzaladığında, İspanyol kulübünün maaşının yüzde 15'lik bölümünü imaj haklarından karşılanmasını önerdiğini aktaran Ancelotti, "O dönemde bütün futbolcularda bu vardı. Hatta önceki teknik direktör Mourinho bile aynı tip sözleşmeye sahipti. Bunu kabul etmek bana çok normal geliyordu." açıklamasında bulundu.

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        İtalyan teknik adam savunmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Benim için tek önemli olan üç yıl boyunca net 6 milyon avro almaktı. Hiçbir zaman bir şeylerin doğru olmadığını fark etmedim ve savcılığın beni soruşturduğuna dair herhangi bir tebligat almadım. Kulüp, sözleşmedeki yapıyla (yüzde 15 imaj hakkı) ilgili bana teklif yaptığında İngiliz danışmanımla temasa geçtim ve bir daha asla bu konuyla ilgilenmedim. Çünkü her şey doğru gözüküyordu. Bunun bir usulsüzlük olduğunu düşünmedim."

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        Sadece eline geçecek net maaşı düşünerek hareket ettiğini, bunun bir sahtekarlık yaratabileceğini hiçbir zaman düşünmediğini dile getiren Ancelotti, "Eğer şimdi buradaysam her şeyin o kadar da doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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        Mahkemeye eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde gelen Ancelotti'nin hakkındaki vergi kaçırma davasının yarın da sürmesi, ardından önümüzdeki günlerde kararın açıklanması bekleniyor.

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        Real Madrid'deki ilk döneminde, 2014'te 386 bin 361 avro, 2015'te 675 bin 718 avro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin avro vergi kaçırmakla suçlanan Ancelotti için savcılık, 4 yıl 9 ay hapis cezası ile toplamda 3 milyon 186 bin 237 avro para cezası talep ediyor.

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