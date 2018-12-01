Vergi yapılandırması ödeme borcu 6 ay daha uzatıldı. Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. İşte detaylar....

VERGİ YAPILANDIRMASI ÖDEME BORÇLARI 6 AY UZATILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile mükerrer sayıda yer alan kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir” denildi.

6736 SAYILI YAPILANDIRMANIN 2 TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 30 KASIM VE ÖDEMELER SAAT 21'E KADAR UZATILMIŞTI.

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbirinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu ve 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 21:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30.11.2018 Cuma günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ