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        Haberler Ekonomi Para Vergide 160 milyar liralık eksik beyan - Para Haberleri

        Vergide 160 milyar liralık eksik beyan

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunun (VDK), geçen yıl birçok alanda yürüttüğü incelemelerde en çok matrah farkı bulunan sektör 43,9 milyar lirayla imalat oldu. Toplamda farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159.8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:07
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        Vergide 160 milyar liralık eksik beyan
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        VDK verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

        Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.

        İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

        Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.

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        Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

        Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.

        Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.

        İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.

        İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

        Vergi müfettişleri tarafından 2024'te yürütülen incelemelerin sektörler itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

        Sektörler Bulunan matrah farkı Tarhı istenilen vergi tutarı Kesilmesi öngörülen ceza
        Bilgi ve iletişim 1.727.958.637 451.172.521 773.185.093
        Diğer hizmet faaliyetleri 1.874.786.475 410.179.160 886.245.831
        Eğitim 175.110.062 49.775.892 86.407.761
        Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 1.953.080.619 587.299.136 674.848.327
        Finans ve sigorta faaliyetleri 25.327.966.355 4.608.041.096 4.774.140.436
        Gayrimenkul faaliyetleri 6.225.194.084 983.436.179 1.231.003.977
        Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri 21.348.509 8.263.645 8.238.487
        İdari ve destek hizmet faaliyetleri 2.407.399.173 896.059.144 1.574.801.106
        İmalat 43.895.871.335 9.036.377.816 18.615.180.229
        İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1.425.672.256 223.770.880 300.090.671
        İnşaat 9.930.765.696 2.788.555.844 6.081.699.127
        Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 103.036.904 30.502.583 39.042.308
        Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 6.149.038.314 835.510.409 1.265.281.760
        Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 2.745.523.400 172.615.429 225.256.474
        Madencilik ve taş ocakçılığı 242.144.554 160.261.027 331.282.696
        Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 2.784.782.202 724.473.181 1.486.780.747
        Potansiyel mükellef 3.853.735.608 497.387.919 610.044.615
        Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 497.630.828 95.886.369 255.027.503
        Tarım, ormancılık ve balıkçılık 789.121.847 91.233.300 146.193.013
        Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 43.273.778.144 15.759.861.833 37.148.340.777
        Ulaştırma ve depolama 4.441.456.600 1.596.797.140 3.890.644.749
        Toplam 159.845.401.601 40.007.460.504 80.403.735.687
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