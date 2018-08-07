VfR Aalen - Würzburger Kickers rakamlar

VfR Aalen ve Würzburger Kickers, 07 Ağustos 2018 Salı günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi VfR Aalen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Würzburger Kickers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da VfR Aalen kazanır 2.65, berabere biter 2.80, Würzburger Kickers kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

VfR Aalen son hafta oynanan Osnabrück maçında 4-1 yenildi.

Würzburger Kickers ise Chemnitzer karşılaşmasında 0-3 kazandı.

VfR Aalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. VfR Aalen, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Würzburger Kickers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Würzburger Kickers, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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