VGM burs başvuru tarihleri: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025, 23:59 itibariyle sona ermiş olup, başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır.