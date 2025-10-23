Habertürk
        VGM burs başvuru tarihleri: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. 2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 Ekim'de başladı ve devam ediyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, yükseköğrenim burs başvurusu ne zamana kadar devam edecek?

        23.10.2025 - 16:15
        VGM burslarından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencileri faydalanabiliyor. VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyuruluyor.

        VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025, 23:59 itibariyle sona ermiş olup, başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

        VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

        BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

