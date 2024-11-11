Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs sonuçları sorgulama ekranı burs.vgm.gov.tr | 2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

        2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru süreci geride kaldı. Üniversite öğrencileri burs başvurularını 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların beklentileri arttı. Başvuruda bulunan önlisans ve lisans öğrencileri sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2024 VGM üniversite başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 08:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite öğrencileri 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirdi. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Bu kapsamda üniversite öğrencileri kurumdan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2024 VGM burs sonuçlarında son durum ne, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2

        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

        Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

        Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

        Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

        3

        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

        Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacak.

        VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

        VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır.

        Yapılan kontrollerde başvuru formunda beyan edilen bilgilerden birinin yanlış/hatalı olduğu tespit edilirse burs başvurusu iptal edildiğinden başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması başvurunun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.

        Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

        5

        VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

        Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        6

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!