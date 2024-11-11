YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır.

Yapılan kontrollerde başvuru formunda beyan edilen bilgilerden birinin yanlış/hatalı olduğu tespit edilirse burs başvurusu iptal edildiğinden başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması başvurunun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.

Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.