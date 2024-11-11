VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru süreci geride kaldı. Üniversite öğrencileri burs başvurularını 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların beklentileri arttı. Başvuruda bulunan önlisans ve lisans öğrencileri sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2024 VGM üniversite başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite öğrencileri 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirdi. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Bu kapsamda üniversite öğrencileri kurumdan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2024 VGM burs sonuçlarında son durum ne, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.
Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.
Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.
Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacak.
VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır.
Yapılan kontrollerde başvuru formunda beyan edilen bilgilerden birinin yanlış/hatalı olduğu tespit edilirse burs başvurusu iptal edildiğinden başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması başvurunun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.
Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.
Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.