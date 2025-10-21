Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: VGM yükseköğrenim (lisans/önlisans) burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        VGM üniversite burs başvuru ekranı 2025-2026: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        2025-2026 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans eğitim yardımı/burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu kapsamda VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru işlemlerini vgm.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki, 2025-2026 VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, VGM burs başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:03
        VGM üniversite burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs başvuruları bugün itibarıyla başladı. VGM burs başvuru ekranı erişime açıldı. Ön lisans ve lisans başvuruları vgm.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Burs başvuru koşullarını karşılayan üniversite öğrencileri, 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek. Peki, 2025-2026 VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar…

        2025-2026 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

        2025-2026 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim (ön lisans/lisans) burs başvuru tarihleri belli oldu.

        VGM üniversite burs başvuruları, 21 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla başladı ve 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

        2025-2026 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        VGM yükseköğrenim burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ‘’www.vgm.gov.tr’’ üzerinden elektronik ortamda alınacak.

        www.vgm.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "Burs Hizmetleri" sekmesine tıklayın.

        Açılan ekranda "Yükseköğrenim Burs Başvurusu" bağlantısını seçin. T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Baba Adı bilgileri ile birlikte güvenlik kodunu yazıp başvuru formunu doldurun.

        VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

        2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
