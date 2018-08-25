Viborg - Fredericia maçı rakamları

Viborg ve Fredericia, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:45. Maç öncesi Viborg 8 puanla 4. sırada, Fredericia 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Viborg son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fredericia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 529 kodlu maçı oynayanlar; Viborg galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Fredericia galibiyet oranı 3.20. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Viborg önceki hafta Brabrand mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Fredericia, Hjorring karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Viborg, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Fredericia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fredericia, 6 gol atarken 3 gol yedi.

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