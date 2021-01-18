Çete lideri cinayeti çocuğa yükledi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVİCDANSIZLIK! Son dakika... Çete lideri cinayeti çocuğa yükledi!
ABONE OL

Çete lideri cinayeti çocuğa yükledi!

Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklandı. Cinayet işleyen çete liderinin, küçük bir çocuğu tehdit edip evinin duvarına “kan davalı” yazarak cinayeti üstlenmesini sağladığı öne sürüldü

VİCDANSIZLIK! Son dakika... Çete lideri cinayeti çocuğa yükledi!
Çete lideri cinayeti çocuğa yükledi!
0:00 / 0:00
İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünün var olduğunu tespit etti.

8 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

İHA'da yer alan habere göre polis, bu tespit üzerine savcılıktan alınan izinle 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüpheliler, belirlenen adreslerde Adana ve Siirt’te yakalandı.

Çete lideri Murat Takak.

1'İ KOMİSER, 13 POLİS DE ARALARINDA

Aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde 1’i komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ CİNAYETİ İŞLEYİP SUÇU ÇOCUĞA ATTI

Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürüldüğü olayın ardından tutuklandığı ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye (17) üstlendirmeye çalıştığı öğrenildi.

ÇETE LİDERİ SERBEST KALDI

A.B.’nin, cinayeti üstlenmeyi reddedince ailesinin evinin duvarına ‘kan davalı’ yazıldığı, daha sonra da suçu üstlendiği öne sürüldü. Çocuğun cinayeti üstlenmesiyle birlikte örgüt liderinin ilk duruşmada cezaevinden çıktığı, çocuğun tutuklandığı öğrenildi. Cinayet ve yaralamaların, örgütün nüfuzlu olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.

VARDİYALI UYUŞTURUCU SATIŞI

Öte yandan, örgütün mahallede uyuşturucu satan torbacıların kavga etmemesi için 12 saat yöntemini bulduğu öğrenildi. Örgüt üyesi olan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12’şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları tespit edildi. Ayrıca vardiyalı olarak uyuşturucu satışı yaptıkları öğrenilen iki grubun kavga ettiği ve birbirlerini yaraladıkları da bildirildi.

61 ŞÜPHELİDEN 41'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla, 7’si savcılık talimatıyla, 4’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FECİ KAZA! Son dakika: Ayşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti! - haberler -
GÜNDEMAyşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!
DOLUYOR! Son dakika! İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 30'u aştı - Haberler
GÜNDEMBeklenen oldu! Yüzde 30'u aştı
Kuş avlarken akrabası yaşlı kadını vurdu
GÜNDEMAv merakı başına dert açtı
Karne nasıl verilecek? 2021 Birinci dönem karneler neye göre verilecek? MEB son dakika açıklamaları!
GÜNDEMKarneler nasıl verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun ...
Karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul? E-okul Karne notu hesaplama! E-okul VBS girişi
GÜNDEMKarne notları nasıl verilecek?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Aşıla indir| Aşıla nedir, nasıl indirilir? Aşıla uygulaması ile Sağlık Bakanlığı aşı takvimi görüntüle!
GÜNDEMAşıla uygulaması nedir?
Ne zaman aşı olacağım? Korona virüs aşı sorgulama e-Nabız: E-devlet ile e-Nabız giriş nasıl yapılır?
GÜNDEMKoronavirüs aşısı olup olamayacağınızı öğrenin!
Covid 19 (koronavirüs) test sonucu öğrenme nasıl yapılır? e-Nabız covid test sonucu sorgulama ekranı!
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?