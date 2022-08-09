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Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı!

Galatasaray'da Victor Nelsson gündemi... Geçen haftalarda Marcao'yu transfer eden Sevilla bu kez Victor Nelsson'a talip oldu! İspanyol ekibinin ilk teklifini reddeden Galatasaray, Sevilla'dan 20 milyon Euro talep ediyor!

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  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Geçtiğimiz ay Marcao’yu bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya Galatasaray’dan transfer eden Sevilla, kancayı Cimbom’un bir diğer stoperi Victor Nelsson’a taktı. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    İspanyollar stoper tandemini birbirini tanıyan ve iyi uyum yakalamış oyunculara bırakmak istiyor.
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Sevillalı yetkililer, geçen sezon Avrupa maçlarında savunmasıyla ön plana çıkan Galatasaray’ın savunma ikilisinde karar kıldı. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    İspanyollar, Marcao transferinde önce oyuncu tarafıyla anlaşıp daha sonra Aslan'ı köşeye sıkıştırmıştı.
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Buna rağmen Brezilyalı oyuncu için yaptıkları ilk teklifin oldukça üstüne çıkmak zorunda kalmıştı.
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Nelsson için de Marcao’ya ödenen miktarı Başkan Dursun Özbek ve yönetimine öneren İspanya temsilcisi, ilk görüşmede olumsuz yanıt aldı. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Geçen sezon Parçalı forma altında uyum yakalayan ikiliyi transfer etmek isteyen Sevilla’nın ısrarını gören yönetim, kapıyı Nelsson’un serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro’dan açtı. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    La Liga’nın başlamasına sayılı günler kala stoper arayışında olan Sevilla’nın şartları zorlayacağını düşünen Galatasaray yönetiminin, az da olsa pazarlıkla fiyatta indirim yapabileceği öğrenildi. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Sevilla’yla Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya sıcak bakan Nelsson konusunda yönetimin en az 20 milyon Euro beklentisi olduğu ifade edildi. 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Sevilla’nın transferdeki isteğini gören Özbek yönetiminin, fiyat anlamında taviz vermeden tıpkı Marcao örneğinde olduğu gibi kararlı tavrını sürdüreceği kaydedildi.
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avusturya kampında Sevilla sorusu üzerine konuşan Nelsson şunu söylemişti:

     
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum." 
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Nelsson, kariyer hedefiyle ilgili bir lig veya kulüp hayali olmadığını belirterek, "Galatasaray'da oynamayı çok seviyorum ve burada olduğum için keyif alıyorum." demişti.
  • Victor Nelsson pazarlığı: Sevilla istekli, Cimbom kararlı! - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'a geçen yaz 7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kopenhag'tan transfer olan Danimarkalı yıldız sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 

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