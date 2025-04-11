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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den şampiyonluk ve transfer sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'den şampiyonluk ve transfer sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 22:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:42
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        Şampiyonluk ve transfer sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz.

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        "AVANTAJLI BİZİZ AMA KOLAY OLMAYACAK"

        Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak.

        "5. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ"

        Hak ederek kazandığımız bir maçtı. Rakibimizin kalitesini düşününce bize zarar verebilecek bir takıma karşı mücadele ettik. Takımın ilk golü bulması önemliydi. İlk golden sonra hak ettiğimiz galibiyeti almak daha da kolaylaştı. Önümüzde 7 maç var. İyimseriz. Hepsinde galip gelmek ve 5. yıldızı takmak istiyoruz. Arkamızda taraftarımızın gücüyle birlikte motive bir şekilde devam edeceğiz ve son ana kadar mücadele edeceğiz.

        TRANSFER SÖZLERİ

        Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak.

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