Victor Osimhen: Gol krallığı için yeterli kalitem var
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Ajax galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Gol krallığı için yeterli kalitem var" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 yenen temsilcimiz Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.
"MAÇI HAK ETTİK"
Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.
GOL KRALLIĞI
Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.
İLK KEZ HAT-TRICK
Osimhen, Ajax deplasmanında 3 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa'da ilk kez hat-trick yaptı.
YİNE MAÇIN OYUNCUSU
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen, daha sonra oynanan; Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında maçın oyuncusu seçildi.