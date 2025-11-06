Victor Osimhen: Gol krallığı için yeterli kalitem var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 yenen temsilcimiz Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.

GOL KRALLIĞI

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.