Victor Osimhen’in sevgilisi Stefanie Ladewig merak konusu oldu

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sahadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

2019 yılından bu yana Afrika kökenli Alman model Stefanie Ladewig ile birlikte olan golcü futbolcunun ilişkisi merak ediliyor.

25 yaşındaki Stefanie Ladewig, Almanya’nın Berlin kentinde doğdu.

Kamerun asıllı Alman Stefanie Ladewig, hem model hem de sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor.

Victor Osimhen ile Stefanie Ladewig'in ilişkilerinden Hailey True adında bir kızları bulunuyor.

Stefanie Ladewig, Galatasaray'ın maçlarını, kızı ve ailesiyle birlikte stattan takip edip, sevgilisine destek veriyor.

Çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyerek sosyal medyada pek fazla paylaşımda bulunmuyor.

