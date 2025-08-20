Vıetnam nerede? Vıetnam hangı kıtada, komşuları kım, başkentı neresı?

Binlerce kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan ve tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan Vietnam, hem coğrafi yapısı hem de komşularıyla olan ilişkileriyle şekillenmiş bir ülkedir. Vietnam hangi kıtada sorusunun yanıtı, bizi Güneydoğu Asya'nın en stratejik ve en hızlı gelişen bölgelerinden birine götürürken, ülkenin derinliklerine inmek, bir ulusun küllerinden nasıl doğduğunu ve geleceğe nasıl umutla baktığını anlamak demektir.

VIETNAM NEREDE?

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Hindiçin Yarımadası'nın en doğu ucunda yer alır. Coğrafi olarak "S" harfini andıran uzun ve dar bir şekle sahiptir. Bu eşsiz şekil, ülkenin kuzeyden güneye yaklaşık 1.650 kilometre boyunca uzanmasına neden olurken, en dar noktasında genişliğinin sadece 50 kilometreye kadar düşmesine yol açar. Ülkenin doğu sınırı tamamen, yerel olarak Doğu Denizi olarak adlandırılan Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Bu durum, Vietnam'a 3.200 kilometreyi aşan oldukça uzun bir sahil şeridi ve sayısız plaj, koy ve liman kazandırır.

Ülkenin coğrafyası kuzey, orta ve güney olmak üzere üç ana bölgeye ayrılır ve bu bölgeler arasında belirgin farklılıklar bulunur. Kuzeyde, Çin sınırına yakın dağlık ve engebeli araziler yer alırken, ülkenin can damarı olan Kızıl Nehir Deltası da bu bölgededir. Orta Vietnam, dar kıyı ovaları ve ülkenin bel kemiğini oluşturan Truong Son sıradağları ile karakterize edilir. Güneyde ise ülkenin "pirinç kasesi" olarak bilinen, verimli ve alçak Mekong Deltası uzanır. Bu coğrafi çeşitlilik, Vietnam'ın iklimini, tarımını ve kültürünü derinden etkileyen en önemli faktördür.

VIETNAM HANGİ KITADA? Vietnam, Asya kıtasının bir parçasıdır. Daha spesifik olarak, Güneydoğu Asya olarak adlandırılan bölgede kilit bir konuma sahiptir. Kıtanın bu bölümü, Muson Asyası'nın tipik özelliklerini taşır; yani belirgin yağışlı ve kurak mevsimlerin yaşandığı tropikal bir iklime sahiptir. Bu iklim, Vietnam'ın zengin bitki örtüsünün ve tarımsal verimliliğinin arkasındaki ana güçtür. Vietnam, bölgedeki on ülkeyi bir araya getiren Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) de önemli ve aktif bir üyesidir. Bu üyelik, ülkenin kıtasal ve küresel politikada ve ekonomide giderek artan bir rol oynamasını sağlar. Stratejik olarak Vietnam, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli deniz yollarından birinin üzerinde yer alır. Güney Çin Denizi'ne olan uzun kıyısı, ona hem ekonomik hem de jeopolitik bir avantaj sunar. Tarih boyunca Çin ve Hint medeniyetlerinin etkisi altında kalmış olan Vietnam, bu iki dev kültürün bir sentezini kendi özgün kimliğiyle birleştirmeyi başarmıştır. Bu nedenle Vietnam'ı Asya kıtası içinde değerlendirirken, onu sadece coğrafi bir varlık olarak değil, aynı zamanda farklı kültürel ve siyasi akımların buluştuğu dinamik bir merkez olarak görmek gerekir.