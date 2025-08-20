Habertürk
        Vıetnam nerede? Vıetnam hangı kıtada, komşuları kım, başkentı neresı?

        Vıetnam nerede? Vıetnam hangı kıtada, komşuları kım, başkentı neresı?

        Tarihin çalkantılı dönemlerinden sıyrılarak bugün dinamik bir ekonomiye ve eşsiz bir kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Vietnam, pek çok kişinin zihninde belirli imgelerle yer etse de coğrafi konumu genellikle tam olarak bilinmez. Pirinç tarlaları, konik şapkalı insanları ve kaotik şehirleriyle bilinen bu ülke, aslında çok daha fazlasını barındıran, doğal güzelliklerle dolu bir coğrafyadır. Peki, bu kendine has ülke tam olarak Vietnam nerede ve onu özel kılan konumu ve komşuları kimlerdir?

        Giriş: 20.08.2025 - 15:41 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:41
        Vıetnam nerede?
        Google-ABONE OL

        Binlerce kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan ve tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan Vietnam, hem coğrafi yapısı hem de komşularıyla olan ilişkileriyle şekillenmiş bir ülkedir. Vietnam hangi kıtada sorusunun yanıtı, bizi Güneydoğu Asya'nın en stratejik ve en hızlı gelişen bölgelerinden birine götürürken, ülkenin derinliklerine inmek, bir ulusun küllerinden nasıl doğduğunu ve geleceğe nasıl umutla baktığını anlamak demektir.

        VIETNAM NEREDE?

        Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Hindiçin Yarımadası'nın en doğu ucunda yer alır. Coğrafi olarak "S" harfini andıran uzun ve dar bir şekle sahiptir. Bu eşsiz şekil, ülkenin kuzeyden güneye yaklaşık 1.650 kilometre boyunca uzanmasına neden olurken, en dar noktasında genişliğinin sadece 50 kilometreye kadar düşmesine yol açar. Ülkenin doğu sınırı tamamen, yerel olarak Doğu Denizi olarak adlandırılan Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Bu durum, Vietnam'a 3.200 kilometreyi aşan oldukça uzun bir sahil şeridi ve sayısız plaj, koy ve liman kazandırır.

        Ülkenin coğrafyası kuzey, orta ve güney olmak üzere üç ana bölgeye ayrılır ve bu bölgeler arasında belirgin farklılıklar bulunur. Kuzeyde, Çin sınırına yakın dağlık ve engebeli araziler yer alırken, ülkenin can damarı olan Kızıl Nehir Deltası da bu bölgededir. Orta Vietnam, dar kıyı ovaları ve ülkenin bel kemiğini oluşturan Truong Son sıradağları ile karakterize edilir. Güneyde ise ülkenin "pirinç kasesi" olarak bilinen, verimli ve alçak Mekong Deltası uzanır. Bu coğrafi çeşitlilik, Vietnam'ın iklimini, tarımını ve kültürünü derinden etkileyen en önemli faktördür.

        VIETNAM HANGİ KITADA?

        Vietnam, Asya kıtasının bir parçasıdır. Daha spesifik olarak, Güneydoğu Asya olarak adlandırılan bölgede kilit bir konuma sahiptir. Kıtanın bu bölümü, Muson Asyası'nın tipik özelliklerini taşır; yani belirgin yağışlı ve kurak mevsimlerin yaşandığı tropikal bir iklime sahiptir. Bu iklim, Vietnam'ın zengin bitki örtüsünün ve tarımsal verimliliğinin arkasındaki ana güçtür. Vietnam, bölgedeki on ülkeyi bir araya getiren Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) de önemli ve aktif bir üyesidir. Bu üyelik, ülkenin kıtasal ve küresel politikada ve ekonomide giderek artan bir rol oynamasını sağlar.

        Stratejik olarak Vietnam, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli deniz yollarından birinin üzerinde yer alır. Güney Çin Denizi'ne olan uzun kıyısı, ona hem ekonomik hem de jeopolitik bir avantaj sunar. Tarih boyunca Çin ve Hint medeniyetlerinin etkisi altında kalmış olan Vietnam, bu iki dev kültürün bir sentezini kendi özgün kimliğiyle birleştirmeyi başarmıştır. Bu nedenle Vietnam'ı Asya kıtası içinde değerlendirirken, onu sadece coğrafi bir varlık olarak değil, aynı zamanda farklı kültürel ve siyasi akımların buluştuğu dinamik bir merkez olarak görmek gerekir.

        VIETNAM KOMŞU ÜLKELERİ

        Vietnam'ın uzun ve dar yapısı, onun üç ülkeyle kara sınırına sahip olmasına neden olur. Vietnam komşu ülkeleri, kuzeyde Çin, batıda ise Laos ve Kamboçya'dır. Bu komşuluk ilişkilerinin her biri, farklı tarihi, kültürel ve politik dinamiklere sahiptir.

        • Çin: Vietnam'ın kuzeyindeki komşusu olan Çin ile olan ilişkisi, binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. Bu ilişki, tarih boyunca hem savaşlar ve işgallerle hem de derin kültürel ve ticari alışverişlerle şekillenmiştir. Yaklaşık 1.300 kilometrelik bu sınır, bugün hala iki ülke arasındaki en önemli ticaretin ve etkileşimin yaşandığı yerdir.
        • Laos: Vietnam'ın en uzun kara sınırını paylaştığı komşusu Laos'tur. İki ülke arasındaki sınır, büyük ölçüde Truong Son sıradağları boyunca uzanır. Bu dağlık ve sarp arazi, sınırı oldukça engebeli hale getirir. Vietnam Savaşı sırasında "Ho Chi Minh Patikası"nın önemli bir bölümünün Laos topraklarından geçmesi, iki ülke arasında özel bir tarihi bağ oluşturmuştur.
        • Kamboçya: Güneybatıda yer alan komşusu Kamboçya ile olan sınırı ise büyük ölçüde Mekong Deltası'nın alçak ve düz arazisinde yer alır. İki ülke, Mekong Nehri'nin getirdiği su ve bereket gibi ortak coğrafi özellikleri paylaşır. Ancak bu sınır, özellikle Kızıl Kmerler döneminde yaşanan trajik olaylar nedeniyle tarihsel olarak zaman zaman gerginliklere de sahne olmuştur.

        VIETNAM BAŞKENTİ

        Vietnam başkenti, ülkenin kuzeyinde, Kızıl Nehir Deltası'nın kalbinde yer alan Hanoi'dir. Bin yılı aşkın bir süredir ülkenin siyasi ve kültürel merkezi olan Hanoi, tarihi dokusunu modern yaşamla harmanlayan büyüleyici bir şehirdir. Şehir, Fransız sömürge döneminden kalma zarif mimarisi, ağaçlarla çevrili geniş bulvarları, sayısız gölü ve tapınakları ile tanınır. Özellikle şehrin kalbindeki Hoan Kiem Gölü ve labirenti andıran sokaklarıyla ünlü Eski Mahalle (Old Quarter), Hanoi'nin ruhunu yansıtan en canlı yerlerdir.

        Hanoi, ülkenin siyasi ve idari başkenti olmasına rağmen, ekonomik merkez genellikle güneydeki daha büyük ve daha hareketli olan Ho Chi Minh Kenti (eski adıyla Saygon) olarak kabul edilir. Bu durum, Vietnam'da kuzey ile güney arasında belirgin bir kültürel ve ekonomik farklılık yaratır. Hanoi daha geleneksel, bürokratik ve kültürel bir merkezken, Ho Chi Minh Kenti daha dinamik, modern ve ticari bir yapıya sahiptir. Ancak Vietnam başkenti unvanını taşıyan Hanoi, ülkenin tarihi mirasını, entelektüel birikimini ve ulusal kimliğini temsil eden en önemli şehirdir.

