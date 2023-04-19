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Vikas Swarup, Türkiye’ye geliyor

7 dalda Oscar kazanan ‘Milyoner’in senaryolaştırıldığı ‘Q and A’nın yazarı ve filmin ortak senaristi Vikas Swarup, Rami Kütüphanesi’ne gelecek

Vikas Swarup, Türkiye’ye geliyor - Magazin haberleri

Ünlü Hint yazar ve emekli Hindistan Dışişleri Bakanı Vikas Swarup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak 26 Nisan’da Rami Kütüphanesi’ni ziyarete gelecek.

Vikas Swarup’un ‘Q and A’ adlı kitabı Boeke Ödülü ve Commonwealth Yazarları Ödülü’ne layık görülmüştü.

‘Q and A’, aynı zamanda 2009’da Akademi Ödülleri’nde Oscar kazanan ‘Milyoner’ için senaryolaştırılmıştı. ‘Milyoner’, ‘En İyi Film’in yanı sıra ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Film Müziği’, ‘En İyi Ses Miksajı’ ve ‘’En İyi Film Kurgusu’, ‘En İyi Görüntü Yönetimi’ ve ‘En İyi Uyarlama Senaryo’ dalında Oscar kazanmıştı.

Vikas Swarup, Rami Kütüphanesi’nde imza gününe katılıp bir de söyleşi düzenleyecek. Swarup’un Hindistan Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşarken ilk görev yeri Türkiye’ydi.

VIKAS SWARUP HAKKINDA

22 Haziran 1961'de Hindistan'ın tarihi şehri Prayagraj'da avukat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Vikas Swarup, emekli bir Hint diplomat ve yazar.

Eğitimini Allahabad Erkek Lisesi ve Koleji'nde tamamladıktan sonra Allahabad Üniversitesi'nde Psikoloji, Tarih ve Felsefe alanlarında yüksek öğrenim gördü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 30 Haziran 2021'de emekli olan Swarup, daha önce Kanada'da Hindistan Yüksek Komiseri olarak görev yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sözcüsü oldu.

2009'da 'Akademi Ödülleri', 'Altın Küre Ödülleri' ve 'BAFTA Ödülleri'nde 'En İyi Film' ödülünü kazanan 'Slumdog Millionaire' olarak sinemaya uyarlanan 'Q & A' romanının yazarı olarak tanındı. Vikas Swarup'un diğer romanları 'Six Suspects' ve 'The Accidental Apprentice'dir.

21 Eylül 2010'da Güney Afrika Üniversitesi (UNISA), Pretoria'da düzenlenen mezuniyet töreninde Swarup'a 'Edebiyat ve Felsefe Doktoru' unvanını verdi. 18 Haziran 2020'de Montreal merkezli Concordia Üniversitesi, Swarup'a edebi mükemmeliyet ve diplomasiye adanmışlık nedeniyle 'Fahri Doktora' unvanı verdi.

Swarup, 1986'da Hindistan Dışişleri'ne katıldı ve Türkiye, ABD, Etiyopya, Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Japonya'da çeşitli Hindistan diplomatik misyonlarında görev yaptı.

Ayrıca Ankara, Washington D.C., Addis Ababa, Londra, Pretoria ve Japonya'nın Osaka-Kobe kentinde Başkonsolos olarak görev yaptı.

Vikas Swarup, Nisan 2015'te Syed Akbaruddin'in yerine Yeni Delhi'deki Kamu Diplomasisi bölümlerinin başına geçmek üzere Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sözcüsü olarak atandı.

Swarup, Aralık 2019'da Dışişleri Bakanlığı'nda Sekreter olarak göreve başladı ve Avrupa, Orta Asya ve Birleşmiş Milletler sistemi ile ilişkilerden sorumlu oldu.

Swarup'un 'A Great Event' (Büyük Bir Olay) adlı kısa öyküsü 'The Children's Hours'da yayımlandı. 'Save the Children'ı desteklemek ve çocuklara yönelik şiddeti sona erdirme mücadelesi için farkındalık yaratmak amacıyla çocukluk hakkında öykülerden oluşan bir antoloji olan 'Çocukluk Öyküleri'nde yayınlandı.

Swarup, 'Oxford Edebiyat Festivali', 'Torino Uluslararası Kitap Fuarı', 'Auckland Yazarlar Konferansı', 'Sydney Yazarlar Festivali', Yeni Delhi'deki 'Kitab Festivali', Fransa'daki 'St. Malo Uluslararası Kitap ve Film Festivali', Johannesburg'daki 'Witwatersrand Üniversitesi'ndeki 'Words on Water' Edebiyat Festivali, Hindistan'daki 'Jaipur Edebiyat Festivali', Galler'deki 'Hay-on-Wye Festivali' ve Güney Afrika'daki 'Franschhoek Edebiyat Festivali'ne katıldı.

2009 yılında 33. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde 'Uzun Metrajlı Dijital Filmler Uluslararası Yarışması'nda jüri üyesi olarak yer aldı.

TIME, Newsweek, The Guardian, The Daily Telegraph (İngiltere), Outlook dergisi (Hindistan) ve Libération (Fransa) için yazılar yazdı.

Vikas Swarup, dünyanın dört bir yanındaki kurumlarda birçok motivasyon konuşması yapmaktadır.

Swarup, İngilizce ve diğer Hint dillerinin yanı sıra Türkçe de konuşmaktadır. Vikas Swarup, sanatçı olan Aparna ile evlidir ve çiftin iki oğlu vardır.

'MİLYONER' FİLMİ

Danny Boyle'un yönetip, Simon Beaufoy'un yazdığı 2008 Büyük Britanya yapımı Akademi ödüllü filmdir. Hint yazar ve diplomat Vikas Swarup'un Boeke Ödülü sahibi ve Commonwealth Yazarları Ödülü adayı 'Q and A' adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerinde Dev Patel, Anil Kapoor ve Saurabh Shukla yer aldı.

Filme oyuncu yönetmeni olarak başlayan Loveleen Tandan, daha sonra yapım aşamasında yaptığı önemli katkılar nedeniyle yönetmen Danny Boyle tarafından filmin ortak yönetmeni olarak ilan edildi.

'Q & A' ROMANI

Swarup'un ilk romanı 'Q & A', Mumbai'de beş parasız bir garsonun nasıl tarihin en büyük bilgi yarışması galibi haline geldiğini anlatıyor. Hindistan'da ve yurtdışında büyük beğeni toplayan bu uluslararası best-seller 43 farklı dile çevrildi.

'Commonwealth Writers' Prize tarafından 'En İyi İlk Kitap' ödülüne layık görüldü ve 2006'da Güney Afrika'nın 'Exclusive Books Boeke Ödülü'nün yanı sıra 2007 Paris Kitap Fuarı'nda 'Prix Grand Public' ödülünü kazandı. 'Heathrow Travel Product Award 2009'da 'En İyi Seyahat Kitabı' (Kurgu) ödülünü kazandı.

Kitaptan uyarlanan BBC radyo dizisi, 2008 Sony Radyo Akademisi Ödülleri'nde 'En İyi Drama' dalında 'Altın Ödül' ve '2008 IVCA Clarion Ödülü'nü kazandı.

HarperCollins, Kerry Shale tarafından okunan ve Yılın En İyi Kurgu Sesli Kitabı dalında Audie ödülünü kazanan sesli kitabı çıkardı. İngiltere'den Film4 film haklarını satın aldı ve Danny Boyle'un yönettiği 'Slumdog Millionaire' adlı film ilk olarak ABD'de gösterime girerek büyük beğeni topladı.

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 'Halkın Seçimi Ödülü'nü ve 2008 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nde üç ödül (En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En Çok Umut Veren Yeni Oyuncu) kazandı.

National Board of Review Slumdog, 'Millionaire'i 2008'in En İy Filmi seçti. Film, 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ndeki altı adaylığından beşini, Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yönetmen, film, senaryo ve film müziği dahil dört adaylığın tamamını ve yedi BAFTA Ödülü'nü kazandı. 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' de dahil olmak üzere sekizi Oscar olmak üzere on dalda aday gösterildi.

Film, İngiltere'de 9 Ocak 2009'da, Hindistan'da ise 23 Ocak'ta William Losch'un yönetmenliğinde gösterime girdi.

'SIX SUSPECTS' ROMANI

Swarup'un Transworld tarafından yayınlanan ikinci romanı 'Six Suspects', 28 Temmuz 2008'de yayınlandı ve 30'dan fazla dile çevrildi. ABD baskısı 2009'da Minotaur Books tarafından yayımlandı. BBC, Starfield Productions ve senaryoyu yazması için görevlendirilen John Hodge tarafından film için seçildi.

'THE ACCIDENTAL APPRENTICE' ROMANI

Swarup'un üçüncü romanı 'The Accidental Apprentice', Simon & Schuster (İngiltere) tarafından 2001'de yayımlandı.

Fotoğraflar: Depo Photos, AP

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