Viking - Jerv düellosu

Viking ve Jerv, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Viking 28 puanla 3. sırada, Jerv 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Viking son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jerv son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Viking kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Jerv kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Viking önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 0-1 kazandı.

Jerv ise Arendal karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Viking, 16 gol attı ve 8 gol yedi.

Jerv, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Jerv, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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