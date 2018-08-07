Vikingur Olafsvik - Haukar sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında Vikingur Olafsvik ile Haukar, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Vikingur Olafsvik 30 puanla 3. sırada, Haukar 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Haukar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; Vikingur Olafsvik galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.25, Haukar galibiyet oranı 5.80.

Vikingur Olafsvik önceki hafta Haukar mücadelesinde 2-1 kazandı.

Haukar, Vikingur Olafsvik karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vikingur Olafsvik, 13 gol attı ve 3 gol yedi.

Haukar, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haukar 10 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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