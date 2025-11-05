Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, Nice ve Stuttgart galibiyetleri ile puanını 6'ya çıkarmayı başardı. Daha önce 2012-13 sezonunda da Viktoria Plzen ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk mücadeleyi 1-0 kazanırken, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalmıştı. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...