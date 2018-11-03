Villarreal - Levante maç önü

İspanya Primera Lig maçında Villarreal ile Levante, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:15. Maç öncesi Villarreal 9 puanla 17. sırada, Levante 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Levante, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 144. İddaa'da Villarreal kazanır 1.35, berabere biter 3.70, Levante kazanır 5.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Villarreal önceki hafta Las Palmas mücadelesinde 0-2 kazandı.

Levante ise Getafe karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Villarreal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Villarreal, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

Levante, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Levante, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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