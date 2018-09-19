Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Güzelbahçe ilçesinde bir villada kurulan imalathanede üretilen çok miktarda sahte rakı ve içkinin piyasaya sürüleceği bilgisini elde etti. Bunun üzerine sabah erken saatlerde villaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şişe değişik ebatlarda viski, 270 şişe değişik ebatlarda rakı, 197 litre açık rakı, 70 litre açık viski, 90 litre etil alkol, rakı, viski ve votka yapımında kullanılan malzemeler, 100 litre kapasiteli 2 plastik tank, 450 adet çeşitli ebat ve markalarda boş içki şişesi, 200 adet içki yapımında kullanılan üzerinde bir markanın adı yazan şişe kapağı, 5 bin adet fotokopi TAPDK bandrolü ve 500 adet ön ve arka şişe etiketi ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen sahte rakıların sahipleri olduğu ileri sürülen A.İ. (40), Y.B.D. (25), T.Ç. (49), H.D. (22) ve S.S.Ö. (28) gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken A.İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ