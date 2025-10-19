Habertürk
        Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü'ye transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü'ye transfer oldu!

        Beşiktaş'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye transfer oldu.

        Giriş: 19.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 19.10.2025 - 14:37
        Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza!
        Beşiktaş'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Kamerunlu golcü, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye transfer oldu.

        33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Resmi imzalar için Azerbaycan'a giden Kamerunlu golcüye havalimanında coşkulu bir karşılama yapıldı.

        Son olarak 2024-25 sezonunda Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asist kaydetti.

        TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

        Vincent Aboubakar, kendisini karşılamaya gelen Neftçi Bakü taraftarlarına üçlü çektirdi. Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.

