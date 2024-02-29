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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve Arda Güler'in Real Madrid'deki durumu hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:52
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        Montella'da Arda Güler sorusuna flaş yanıt!
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        A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella yeni sponsorluk için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende konuşan ️Vincenzo Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

        "Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."

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