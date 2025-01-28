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        Haberler Spor Futbol Vinicius Junior'a astronomik teklif: 1.3 milyar euro! - Futbol Haberleri

        Vinicius Junior'a astronomik teklif: 1.3 milyar euro!

        Suudi Arabistan Devleti, Vinicius Junior için 1.3 milyar euro'luk bir paket hazırladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:24
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        Suudi Arabistan Devleti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dünya tarihine geçecek bir teklif paketi hazırladı.

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        İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Suudi yetkililer, Vinicius Junior'u ülke futboluna kazandırmak için varını yoğunu ortaya koyma kararı aldı.

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        1.3 MİLYAR EURO

        Habere göre maddi açıdan tüm şartları zorlama kararı alan Suudi Arabistan Devleti, toplamda 1.3 milyar euro'yu bulan bir teklif ile oyuncu ve kulübünün kapısını çalacak.

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        Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlayan Suudi yetkililer, oyuncuya ise yıllık 200 milyon euro net maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme teklif edecek.

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        REAL MADRID, VINICIUS İLE GÖRÜŞECEK

        Oyuncusunu satmayı planlamayan Real Madrid yönetimi ise Vinicius Junior ile yapacağı görüşmenin ardından teklife cevabını vermeyi planlıyor.

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        Öte yandan haberde, Neymar'ın ayrılığı sebebiyle Al Hilal ve büyük bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Al Ahli'nin bu transferde öne çıkan iki kulüp olduğu belirtildi.

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