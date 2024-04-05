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        Haberler Gündem 3. Sayfa Viranşehir'de elektrik akımına kapılan baba öldü, oğlu ağır yaralandı

        Viranşehir'de elektrik akımına kapılan baba öldü, oğlu ağır yaralandı

        Şanlıurfa Viranşehir'de sulama kuyusuna ait trafoda arızayı tamir ettiği sırada akıma kapılan adam hayatını kaybetti. Olay esnasında babasını akımdan kurtarmaya çalışan oğlu ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 01:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:23
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        Elektrik akımına kapılan baba öldü, oğlu ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti, babasını kurtarmaya çalışan oğlu ağır yaralandı.

        Kırsal Tunçbilek Mahallesi'nde Veysi Aydın (60), sulama kuyusuna ait trafoda arızayı tamir ettiği sırada akıma kapıldı. Bu sırada babasını kurtarmaya çalışan Aziz Aydın da (25) akıma kapıldı.

        BABA ÖLDÜ, OĞLUNUN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. AA'nın haberine göre; Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Aziz Aydın'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Baba Aydın'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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