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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Segafredo Bologna: 87 - Fenerbahçe Beko: 79 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Virtus Segafredo Bologna: 87 - Fenerbahçe Beko: 79 MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 01:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 01:21
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        Fenerbahçe Beko, İtalya'da mağlup
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        Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

        Salon: Virtus Segafredo Arena

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

        Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

        Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

        1 periyot: 25-27

        Devre: 46-44

        3 periyot: 70-58

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