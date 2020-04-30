Virüse rağmen

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarlarda görevli restoratör ve konservatörler, son 7 yılda müzelerin envanterine kayıtlı yaklaşık 86 bin eserin bakım ve onarımını yaptı. Yılın ilk 3 ayında ise restorasyonu tamamlanan eser sayısı 2 bin 612 oldu.
Binlerce yıl öncesinde yaşamın doğal akışında kullanılan eserleri toprak altından çıkardıktan sonra hayata döndürmek için bunlara adeta doktor hassasiyetiyle dokunuşlar yapan restoratörler, tarihin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.
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